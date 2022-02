Autofahrerin überschlägt sich auf der B2 bei Gersthofen mehrfach

Durch das riskante Überholmanöver eines bislang unbekannter Fahrers auf der B2 muss eine 37-Jährige ausweichen. Dabei verliert sie die Kontrolle über ihr Auto.

Mehrfach überschlagen hat sich eine 37-jährige Autofahrerin am Mittwoch auf der B2. Der Unfallverursacher flüchtete und wird nun von der Polizei gesucht.

Die Frau fuhr gegen 17.05 Uhr auf der linken Spur der B2 in Richtung Augsburg. Vor der Ausfahrt Bergstraße wechselte sie auf den Ausfädelstreifen. Gleichzeitig zog der Fahrer vor ihr auf die rechte Spur. Als beide Autos etwa auf gleicher Höhe waren, beschleunigte der unbekannte Fahrer neben der 37-jährigen stark und zog sehr knapp vor ihr ebenfalls in die Ausfädelspur.

Auto überschlägt sich bei Gersthofen auf B2

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Frau nach rechts, geriet ins Bankett und schleuderte in den Graben. Dort überschlug sie sich mehrmals. Die 37-jährige musste leicht verletzt in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Totalschaden an ihrem Auto beträgt rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zum flüchtigen Autofahrer laufen. (thia)