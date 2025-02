Autofahrerin übersieht Fußgängerin: 91-Jährige stürzt

Eine 91-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall am Mittwochmittag in Gersthofen verletzt. Gegen 11.50 Uhr bog laut Polizei eine 53-jährige Autofahrerin von der Donauwörther Str. nach links in die Kirchstr. ab.

Dabei übersah sie laut Polizei aufgrund der tief stehenden Sonne eine 91-jährige Frau, die mit ihrem Rollator die Kirchstraße querte. Durch den Anstoß stürzte die 91-jährige zu Boden. Sie wurde leicht verletzt zur Behandlung ins Universitätsklinikum gebracht. (sry)