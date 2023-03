Autofahrerin übersieht in Gersthofen eine Radfahrerin

Beim Abbiegen in die Augsburger Straße übersieht eine 57-jährige Autofahrerin eine 29-jährige Radlerin. Dabei wird die junge Frau leicht verletzt.

Eine Fahrradfahrerin hat eine 57-jährige Autofahrerin am Montag in Gersthofen übersehen. Die Frau wollte gegen 19.55 Uhr von der Adalbertstraße nach rechts in die Augsburger Straße abbiegen.

Zur gleichen Zeit wollte laut Polizei eine 29-jährige Radlerin, die Vorfahrt hatte, die Augsburger Straße überqueren. Die Autofahrerin touchierte die Radlerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. (thia)