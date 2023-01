Autofahrerin übersieht in Gersthofen einen Radler

Gersthofen

Eine 32-Jährige will in Gersthofen aus einem Grundstück in die Otto-Hahn-Straße einbiegen. Gleichzeitig radelt dort ein 48-Jähriger vorbei.

Einen Radler hat eine 32-jährige Autofahrerin in Gersthofen übersehen. Der 48-Jährige prallte daraufhin gegen die Motorhaube und stürzte. Die Frau wollte laut Polizei am Dienstag gegen 4.35 Uhr aus einem Grundstück in die Otto-Hahn-Straße einbiegen. Gleichzeitig kam der Radfahrer vorbei und wurde nicht bemerkt. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Schürfwunden zu. Der Gesamtschaden beträgt rund 2500 Euro. (thia)

