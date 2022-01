Autos demoliert: Polizei sucht Geschädigte in Gersthofen

Auf mehrere Autos abgesehen hatte es ein 24-Jähriger am Sonntagmorgen in Gersthofen. Nun sucht die Polizei die Besitzer der beschädigten Wagen.

Vorsätzliche Sachbeschädigung an Autos: In den Morgenstunden am Sonntag demolierte ein 24-Jähriger im Gersthofer Musikerviertel laut Polizei mehrere Autos und klappte Außenspiegel um. Durch detaillierte Zeugenaussagen konnte der ortsansässige Tatverdächtige in unmittelbarer Umgebung angetroffen und kontrolliert werden.

Schaden in Gersthofen steht noch nicht fest

Eine Strafanzeige folgt. Die Höhe des Sachschadens aller betroffenen Fahrzeuge ist noch nicht absehbar. Geschädigte Eigentümer von Fahrzeugen sollen sich an die Polizeiinspektion Gersthofen, Telefonnummer 0821/323-1810, wenden. (lig)