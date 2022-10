Autos stoßen in der Schubertstraße in Gersthofen zusammen

Ein 54-jähriger Autofahrer hat in Gersthofen laut Polizei beim Abbiegen den Wagen einer 38-jährigen Frau übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

An der Ecke Schubertstraße/Tiefenbachstraße in Gersthofen hat es am Mittwoch gekracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer kurz nach 16 Uhr von der Tiefenbachstraße kommend nach links in die Schubertstraße. Dabei übersah er offenbar den Wagen einer 38-jährigen Frau, die auf der Schubertstraße in Richtung Westen fuhr. Den Schaden, der bei dem Zusammenstoß entstand, liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)