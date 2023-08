Gersthofen

Autos werden wegen Glasfaserausbau in Gersthofen abgeschleppt

Plus Die Telekom verlegt im Stadtgebiet Gersthofen gerade Kabel. Wer den Platz nicht frei macht, kann unliebsam überrascht werden.

Von Jana Tallevi

Schreck für einige Autobesitzer und Autobesitzerinnen in der Mendelssohnstraße in Gersthofen am Donnerstag: Am Morgen waren plötzlich ihre Autos weg, abgeschleppt wegen einer Baumaßnahme. Es könnten in den nächsten Wochen nicht die einzigen Fälle bleiben. Das war passiert.

Die Aufregung ist Marcella Reinhard auch Stunden später noch anzumerken. Am Vormittag war sie von ihrer Cousine angerufen worden, das Auto des Schwiegersohns werde gerade in der Mendelssohnstraße abgeschleppt. Anrufe beim Ordnungsamt der Stadt und bei der Polizei blieben zunächst ergebnislos. Doch inzwischen ist klar, was passiert ist. Weil die Telekom im Gersthofer Stadtgebiet gerade in einigen Straßenzügen Glasfaserkabel verlegt, werden dort die Gehwege oder Straßen aufgemacht.

