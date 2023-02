Autostopp leicht gemacht: So funktionieren die Mitfahrbänke

Per Anhalter durch Gersthofen: Wie fünf Bänke und die entsprechenden Schilder dabei helfen.

Per Anhalter fahren leicht gemacht: In Gersthofen am Rathausplatz und den Ortsteilen Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen stehen ab sofort Mitfahrbänke mit entsprechender Beschilderung. Angeregt wurden die Mitfahrbänke durch Gersthofer:innen im Rahmen des Bürgerhaushalts. Wie aber funktioniert der Service an den fünf Bänken?

Im Grunde geht es ganz einfach, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schildert. Die Bänke finden sich in der Nähe der Bushaltestellen, sodass Personen mit Mitfahrwunsch gleichzeitig auf einen Bus oder einen freundlichen Autofahrer warten können.

So funktionieren die Mitfahrbänke in Gersthofen

In den Ortsteilen befinden sich die Bänke in der Nähe der Bushaltestellen, an denen Busse in Richtung Gersthofer Stadtzentrum fahren, große Tafeln mit einem verschiebbaren Daumen neben einer Bank oder an einer Bushaltestelle machen sie gut sichtbar. Diese Tafeln sind aus einem weiteren Grund wichtig.

Möchte jemand mitgenommen werden, kann er einfach den Daumen auf "Bitte mitnehmen" verschieben, um Autofahrern dies zu signalisieren. Wird die Bank einfach genutzt, um sich auszuruhen oder mit einem Bekannten zu sprechen, stellt man den Daumen einfach auf "Keine Mitnahme".

Etwas anders funktioniert es am Rathausplatz in Gersthofen. Hier stehen ein Mitfahrbank-Schild und eine Bank gleich neben dem Kulturamt an der Bushaltestelle. Dieses ist ebenfalls mit einem verschiebbaren Daumen ausgestattet, der signalisieren kann, in welchen Ortsteil man möchte. Wer mitgenommen werden will, kann den Daumen einfach auf den entsprechenden Ortsteil – Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen oder Rettenbergen – schieben und so signalisieren, wo er hin möchte. - (AZ)

