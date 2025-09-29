Icon Menü
Gersthofen: AWO Gersthofen spendet 500 Euro an Gersthofer Tisch

Gersthofen

AWO Gersthofen spendet 500 Euro an Gersthofer Tisch

Das Geld geht an Menschen, die Unterstützung dringend brauchen.
    • |
    • |
    • |
    Rudi Michel, Philomena Grimm (von links) und Marlies Pecher (rechts) von der AWO Gersthofen mit Heinz Schaaf und Gerda Drüssler vom Gersthofer Tisch (im grünen T-Shirt) bei der Spendenübergabe.
    Rudi Michel, Philomena Grimm (von links) und Marlies Pecher (rechts) von der AWO Gersthofen mit Heinz Schaaf und Gerda Drüssler vom Gersthofer Tisch (im grünen T-Shirt) bei der Spendenübergabe. Foto: AWO Gersthofen

    Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro hat die AWO Gersthofen den Gersthofer Tisch unterstützt. Wie mehrfach berichtet, engagiert sich die örtliche Lebensmittelausgabestelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die es uns ermöglicht, weiterhin Lebensmittel und Hilfe dort anzubieten, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, sagte Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie Gersthofen und vom Gersthofer Tisch bei der Spendenübergabe. „Solche Spenden zeigen uns, dass unsere Arbeit gesehen wird und geben uns die Kraft, jeden Tag weiterzumachen.“ (AZ)

