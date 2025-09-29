AWO Gersthofen spendet 500 Euro an Gersthofer Tisch

Mit einer Spende in Höhe von 500 Euro hat die AWO Gersthofen den Gersthofer Tisch unterstützt. Wie mehrfach berichtet, engagiert sich die örtliche Lebensmittelausgabestelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen. „Wir sind dankbar für die Unterstützung, die es uns ermöglicht, weiterhin Lebensmittel und Hilfe dort anzubieten, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, sagte Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie Gersthofen und vom Gersthofer Tisch bei der Spendenübergabe. „Solche Spenden zeigen uns, dass unsere Arbeit gesehen wird und geben uns die Kraft, jeden Tag weiterzumachen.“ (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!