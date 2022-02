B2: Unfall auf Autobahnbrücke in Gersthofen führt zu Stau

Nach einem Unfall auf der Autobahnbrücke in Gersthofen staut sich der morgendliche Berufsverkehr am Freitag. Der Unfall auf der B2 beeinflusst auch den Verkehr auf der Autobahn.

Auf der Autobahnbrücke in Gersthofen hat es am Freitagvormittag gekracht. Gegen 8.30 Uhr kam es auf der B2 zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Lastwagen beteiligt. Weitere Details zum Unfallhergang standen am Freitagvormittag noch nicht fest.

Unfall auf der B2 in Gersthofen: Autofahrer müssen auch mit Stau auf der A8 rechnen

Wegen des Unfalls staut sich der Verkehr am Freitagvormittag auf der B2 und der Autobahn A8. In Richtung Stuttgart läuft der Verkehr zähfließend. Die Straße sei zwar nicht gesperrt, Autofahrer müssen aber mit Verzögerungen rechnen, teilt die Polizei mit. Daneben gab es auf der A8 auch in Richtung München eine Panne. Auf Höhe der Lechbrücke steht am Freitagvormittag ein Pannenfahrzeug, weshalb sich auch hier der Verkehr staut. (kinp)