Bahnhofstraße-Sperrung: Gersthofer Stadtrat entscheidet im Januar über Bürgerbegehren

Plus Für das geplante neue Stadtzentrum soll die Gersthofer Bahnhofstraße gesperrt werden. Gegner dieses Vorhabens haben nun Unterschriften für ein Bürgerbegehren übergeben.

Ein „Grünes Herz“ soll das Gersthofer Stadtzentrum erhalten. Dafür sollen der Rathausplatz und die Potenzialfläche („Gersthofer Loch“) verbunden werden. Für dieses Ziel ist eine Sperrung der Bahnhofstraße in dem Bereich zwischen Schulstraße und Donauwörther Straße/Strasserkreuzung laut Auffassung der Planungsbüros essenziell erforderlich. Weil sie deswegen große Belastungen durch den dann erwarteten Schleichverkehr befürchten, haben Gersthofer Bürgerinnen und Bürger ein Bürgerbegehren gegen die Sperrung des circa 100 Meter langen Straßenabschnitts initiiert. Inzwischen wurden die Unterstützungsunterschriften im Gersthofer Rathaus übergeben. So geht es nun weiter.

Seit mehr als zehn Jahren klafft in Gersthofens Stadtzentrum ein 7000 Quadratmeter großes „Loch“ – ein Brachgrundstück. Verhandlungen über eine Bebauung der Fläche haben zwei Investoren resignieren lassen, bevor die Stadt die Initiative ergriffen und das Areal im Zuge ihres Vorkaufsrechts erworben hat. Für die künftige Nutzung wurde ein europaweiter Planungswettbewerb ausgeschrieben. Der Siegerentwurf sieht unter anderem ein „Grünes Herz“ vor. Das soll ein mit Bäumen und Aufenthaltsmöglichkeiten bestückter Stadtpark werden. Um diesen zu schaffen, sollen Rathausplatz und „Loch“ verbunden werden.