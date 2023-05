Ballonmuseum feiert 20 Jahre im Neubau mit Programm für die Familie

Vor 20 Jahren wurde der Neubau des Ballonmuseums und der Stadtbibliothek in Gersthofen eröffnet. Das 290. Jubiläum wird jetzt ein Fest mit großem Familienprogramm.

In den nächsten Tagen gibt es im Ballonmuseum Gersthofen und in der Stadtbibliothek Gersthofen etwas zu feiern: 20 Jahre ist es her, dass das Ballonmuseum, das sich bis dahin allein im historischen Wasserturm befand, 2003 einen neuen Erweiterungsbau erhielt, in dem zugleich die Stadtbibliothek Gersthofen eine neue, großzügige Heimat fand. Aus diesem Anlass gibt's nun unter dem Motto "Abflug" ein mehrtägiges Programm für Kinder und die gesamte Familie.

Gefeiert wird in Ballonmuseum und Stadtbibliothek ab sofort, ganz besonders aber am Wochenende von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Mai. Dann heißt es unter anderem: einsteigen in einen Ballon an einem Kran und den Blick von oben genießen auf Gersthofen, hinüber nach Augsburg und bei schönem Wetter sogar bis in die Berge. "Wir konnten den Ballonkran engagieren, der auch beim früheren Stadtfestival Kulturina sehr beliebt war", sagt Museumsleiter Thomas Wiercinski. Für die Kleinen steht auf der Wiese vor dem Gebäude eine Hüpfburg bereit.

Workshops für ultraleichte Flugobjekte im Gersthofer Ballonmuseum

Workshops laden im Ballonmuseum zum Basteln ein. Da werden zum Beispiel ultraleichte Flugobjekte zusammengebaut und zum Fliegen gebracht und vieles mehr. "Eine Indoor-Flugschau spektakulärer ferngesteuerter, ultraleichter Modellflugzeuge in Kooperation mit der Interessensgemeinschaft Hallenflug München/Augsburg (Sonntag, 14. Mai, 15 bis 17 Uhr) und eine Vorführung von farbenprächtigen Modellballonen im Freien am Samstag, 13. Mai, 14 bis 16 Uhr, sind zu erleben", so Wiercinski weiter. In Führungen für Kinder und für Erwachsene erfahren die Besucher, wie der Mensch an den Himmel kam und kommt.

Prächtige Heißluftballone sind zum 20. Jubiläum des Ballonmuseums-Neubaus im Freien zu elreben. Foto: Thomas Wiercinski

Die Stadtbibliothek bietet an dem Jubiläumswochenende von Freitag bis Sonntag nicht nur Kinderschminken und Ballonformen an, auch eine Popcorn-Maschine steht bereit. Das reichhaltige Angebot der Stadtbibliothek Gersthofen können die Besucher zu diesem besonderen Anlass am Samstag, 13. Mai, zur verlängerten Öffnungszeit bis 17 Uhr genießen und bei dieser Gelegenheit Bücher und andere Medien entleihen.

Eintritt ins Gersthofer Ballonmuseum ist zum Fest frei

Die Angebote reichen dabei vom Spieleabend in der Stadtbibliothek (Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr) bis zum Workshop "Schubsen erlaubt" zum Bau von Luftwellengleitern insgesamt viermal am Freitag und Samstag, 12./13. Mai. Der Eintritt ins Museum ist in dieser Woche frei, ebenso wie alle Jubiläumsangebote.

Vom Freitag bis Sonntag, 12. bis 15. Mai 20, müssen die Ludwig-Thoma-Straße und die Mendelssohnstraße im Bereich des Ballonmuseums und der Bibliothek für die Jubiläumsangebote im Freien gesperrt werden. Die Zufahrt von der Schulstraße kommend ist bis zur Ludwig-Thoma-Straße 8 frei. Die Zufahrt von der Mendelssohnstraße kommend ist frei bis zur Mendelssohnstraße 2 möglich. Der Verkehr wird über die Schulstraße und Pestalozzistraße umgeleitet.

Ausführliche Informationen zum Jubiläum und Termine unter www.ballonmuseum-gersthofen.de und www.stadtbibliothek-gersthofen.de.