Ballonmuseum Gersthofen für Nachwuchsarbeit ausgezeichnet

Für sein Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit wurde der Leiter des Ballonmuseums Gersthofen, Thomas Wiercinski, ausgezeichnet. Der Vorstand und die Geschäftsführung des Luftsport-Verbandes Bayern überreichten ihm die Urkunde für die Durchführung von Modellbau-Workshops in 2024. Der Verband wolle die enge Zusammenarbeit mit dem Ballonmuseum auch 2025 fortsetzen, hieß es bei der Ehrung. Das ganze Jahr über soll es auch 2025 wieder Modellbau-Workshops für Kinder in Gersthofen geben, in denen sie Flugzeugmodelle bauen und lernen können, wie sie diese sogenannten Luftwellengleiter steuern. Weitere Informationen zu den Terminen unter www.ballonmuseum-gersthofen.de. (AZ)

Ballonmuseum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nachwuchsarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis