Ballonmuseum, Stadthalle, Bibliothek und Vhs Gersthofen ziehen Bilanz

Plus Die vier großen Gersthofer Kultureinrichtungen blicken auf das Jahr 2023 zurück. Es war ein erfolgreiches - trotz einiger kleiner Einschnitte.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind auch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens noch deutlich zu spüren. Doch die aktuellen Jahresbilanzen der größten Kulturinstitutionen Gersthofens zeigen deutlich, dass das Vorkrisen-Niveau von allen Einrichtungen fast schon wieder erreicht worden ist.

Der Betrieb der Stadthalle hat sich dem Kulturausschuss zufolge seit der Corona-Krise weitgehend wieder normalisiert und im Jahre 2023 mittels 180 Veranstaltungen mehr als 70.000 Besucher in die Kultur- und Tagungsstätte strömen lassen – rund 26.000 Gäste mehr als im Vorjahr! Dass die Besucherzahlen dennoch etwas hinter den Erwartungen zurücklagen, erklärt die Stadt mit dem sich verstärkenden Trend der Gäste, hauptsächlich Veranstaltungen von sehr populären Künstlern aufzusuchen, während der Zuspruch bei unbekannteren Formaten eher verhaltener sei.