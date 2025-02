Basar der Vereine erzielt Rekordsumme in seiner Geschichte

Der Basar der Vereine, zu dem die Gersthofer Ortsvereine jeweils am Sonntag vor der Eröffnung des Gersthofer Weihnachtsmarkts einladen, war 2024 ein besonderer Erfolg. Der Erlös kommt der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ zugute, die sich für bedürftige Bürgerinnen und Bürger einsetzt. „Dass wir die bisher höchste Spendensumme in der Geschichte des Basars erreicht haben, zeigt, wie sehr sich die Gemeinschaft für wohltätige Zwecke engagiert“, freute sich Bürgermeister und Stiftungsratsvorsitzender Michael Wörle. „Ohne das große Engagement aller Beteiligten aus den Vereinen, Schulen und Organisationen wäre eine solche Veranstaltung nicht realisierbar“, betonte Dagmar Walter von der Verwaltung und hofft, dass der Basar im kommenden Winter den Erfolg noch übertreffen wird. Neben dem vielfältigen Angebot an Dekorationsartikeln, kulinarischen Spezialitäten und Mitmachaktionen gab es 2024 auch musikalische Darbietungen und ein buntes Programm. Insgesamt wurde die Rekordsumme von knapp 20.000 Euro gesammelt und der Stiftung übergeben. (AZ)

