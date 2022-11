Basar der Vereine läutet Gersthofer Adventsmarkt-Saison ein

Plus Nach zwei Jahren Ausnahmesituation wieder Advent wie gewohnt: Gersthofen bietet den Basar der Vereine und den Weihnachtsmarkt. Doch gibt es eine Änderung.

Corona machte zwei Jahre lang einen Strich durch die Gersthofer Märkte zur Advents- und Weihnachtszeit. Der karitative Basar der Vereine konnte gar nicht stattfinden und der Weihnachtsmarkt "Wintermärchen 2021" nur mit Einschränkungen. In diesem Jahr sollen beide Veranstaltungen wieder laufen wie gewohnt. Beim großen Markt gibt's heuer allerdings eine Veränderung.