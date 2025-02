Batterien aus Lastwagen in Gersthofen gestohlen

Zwei Batterien sind aus einem Lastwagen in Gersthofen gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Demnahc ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagabend und Montag. Der Laster stand zu dieser Zeit an der Frankfurter Straße im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Gersthofen. In diesem Zeitraum öffnete der Täter gewaltsam die Abdeckung des Batteriekastens, zwickte die Zuleitungen ab und entwendete die beiden Batterien. Der Diebstahlswert liegt bei etwa 700 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)

