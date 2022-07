Batzenhofen lässt Pfarrer Siegfried Hutt hochleben

Er ist ein Seelsorger, den die Gemeinde Batzenhofen fest ins Herz geschlossen hat. Nun hatte Pater Siegfried Hutt besonderen Grund zum Feiern.

Er ist einer der Väter der Renovierung der Pfarrkirche St. Martin im Gersthofer Stadtteil Batzenhofen. Seine Pfarrgemeinde baut fest auf den Seelsorger Pater Siegfried Hutt. Nun ließen die Bewohnerinnen und Bewohner den Geistlichen zu seinem 50. Priesterjubiläum besonders hochleben. Und das hat mehrere Gründe.

Strahlender Sonnenschein sorgte für gute Laune, hin und wieder brachte ein Wölkchen willkommene Abkühlung. Die Bierzeltbänke im Pfarrgarten waren bis auf den letzten Platz besetzt, als Pater Siegfried Hutt (SAC) sein goldenes Priesterjubiläum mit einem Familiengottesdienst feierte. Vom Kindergarten- bis zum Greisenalter hatten sich die Gemeindemitglieder eingefunden, um ihrem Seelsorger ihre Dankbarkeit für seinen vielfältigen Dienst zu zeigen, den er seit 1. November 2008 in der Pfarrgemeinde St. Martin Batzenhofen versieht.

Seit 2012 wird die Batzenhofer Kirche renoviert

Im Jahr 2012 begannen unter seiner Leitung umfangreiche Renovierungsarbeiten, zunächst am Kirchengebäude, dann an der Raumschale und zuletzt an der holzsichtigen Einrichtung. Auch bei der Erneuerung der Orgel stand er mit Rat und Tat zur Seite. Als Seelsorger im besten Sinn des Wortes begleitet er seine Schäflein von der Taufe bis zum Begräbnis durch ihr ganzes Leben.

"Hirte und Schaf zugleich" bezeichnete Festprediger Pater Christoph Lentz (SAC) die Art, wie Pater Hutt in seiner Gemeinde wirkt. Und so waren viele kleine und große "Schafe" der Pfarrgemeinde auf Augenhöhe mit ihm am Gottesdienst aktiv beteiligt, wobei insbesondere die Frauen einen beachtlichen Anteil stellten. Die Blaskapelle Batzenhofen sorgte für den musikalischen Rahmen.

Die Kinder des Batzenhofer Martinskindergartens bringen Pater Siegfried Hutt (linker Bildrand) zu seinem 50. Priesterjubiläum ein Ständchen dar. Foto: Bianca Wagner

Batzenhofer Seelsorger entzündet Licht in Menschen

Dritter Bürgermeister Reinhold Dempf verglich Pater Hutt mit einem Leuchtturm: Ein Mann, dessen Feuer so hell brenne, dass es ihm immer wieder gelinge, ein Licht in anderen zu entzünden und ihnen Richtung und Halt zu geben. Feuer, das ist auch das Symbol der Olympiade. Und würde Pater Hutt teilnehmen, dann sicher als Zehnkämpfer - siegreich in allen Disziplinen.

Für seinen beispiellosen Einsatz erhielt der "erfolgreiche Olympionike" daher von seiner Pfarrgemeinde eine Goldmedaille verliehen. Beim Weißwurstfrühstück gab es dann reichlich Gelegenheit für persönliche Gespräche mit dem jung gebliebenen Jubilar. (AZ)