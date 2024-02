Gersthofen

vor 33 Min.

Die Bauarbeiten für einen neuen Festplatz in Gersthofen haben begonnen

Plus Die Bagger arbeiten schon an der neuen Multifunktionsfläche im Norden Gersthofens. Dort soll noch heuer eine Kirchweih stattfinden. Wirte und Brauerei sind gefunden.

Von Gerald Lindner

Nachdem die Gersthofer Kirchweih in den vergangenen in den vergangenen zwei Jahren auf dem Gersthofer Rathausplatz stattgefunden hatte, soll sie nun wieder ein eigenes Areal bekommen. Denn seit dem Baubeginn des neuen Paul-Klee-Gymnasiums auf dem früheren Festplatz an der Schubertstraße stand keine geeignete Fläche zur Verfügung. Die reduzierte Kirchweih in der Stadtmitte stieß auf mittelprächtige Resonanz. Das wird sich heuer ändern, der letzte erforderliche Beschluss zum Bau eines neuen Festplatzes nördlich der Thyssenstraße am „Los-Angeles-Ring“ fiel vor zwei Wochen.

Weil sich die Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter im Verlauf der Verhandlungen über die erste Kirchweih nach Corona auf dem Rathausplatz zurückgezogen hatte, musste in idesem Jahr ein neuer Festwirt gesucht werden. Und es fand sich ein Festwirts-Quartett mit Stefan „Bob“ Meitinger (Bob's Gastronomie), Christian Killisperger und Christian Ress, sowie den Gersthofer Bernhard Happacher. Letzterer betrieb lange Jahre die Kneipe „Bbiss“ and der Augsburger Straße, die inzwischen ebenfalls zu Meitingers Lokalkette gehört. Was vor zwei Wochen noch unklar war, ist jetzt auch geklärt: Als Brauerei wurde das Augsburger Unternehmen Riegele gewonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen