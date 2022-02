Bauarbeiter hackt auf Gasleitung

Bei Pflasterarbeiten hat ein Bauarbeiter am Freitag in Gersthofen eine Gasleitung beschädigt. Er hat jedoch schnell und richtig reagiert.

Pflasterarbeiten am Freitagmittag, 11. Februar, gegen 12 Uhr: Auf einer Baustelle in der Regensburger Straße in Gersthofen ist es dabei zu einem Gasaustritt gekommen. Das war passiert.

Die Bauarbeiter waren dort mit Pflasterarbeiten beschäftigt, wobei ein Arbeiter mit einem spitzen Gegenstand in den Boden stach. Dabei traf er eine Gasleitung, die ein Leck bekam, sodass Gas austreten konnte. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten die Bauarbeiter aber bereits die Gasleitung am Hauptregler zugedreht, sodass keine weitere Gefahr bestand.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden, wie die Polizei mitteilt. (jah)

