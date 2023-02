Gersthofen

Baubeginn an der Gersthofer Goetheschule

Plus Die Stadt Gersthofen hat momentan gleich mehrere Schul-Neubauten und Sanierungen zu stemmen. An der Goethe-Grundschule haben jetzt die Bauarbeiten begonnen.

Die Gersthofer Grundschulen sind in die Jahre gekommen und dank des Zuzugs inzwischen zu klein. So sollen die Goethe- und die Mozartschule mithilfe von An- und Neubauten erweitert werden. Und auch über eine Erweiterung der Pestalozzischule wird bereits nachgedacht. Mit dem ersten Schulprojekt, dem Neubau der Goetheschule, wurde jetzt begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

