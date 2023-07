Bayerns Naturfreunde treffen sich in Gersthofen zu Sport und Austausch

Von Klettern bis Umweltschutz: Beim Landestreffen der bayerischen Naturfreunde in Gersthofen war vielseitiges Programm geboten. Viele Gäste kamen von weit her.

In Gersthofen fand heuer das Landestreffen der bayerischen Naturfreunde statt und lockte zahlreiche Gäste aus verschiedenen Regionen Bayerns an. Gastgeber der Veranstaltung war die Ortsgruppe Gersthofen, die ihr Vereinsgelände an der Westendstraße als Veranstaltungsort zur Verfügung stellte.

Die Vorsitzende Barbara Schimanski und die 3. Bürgermeisterin Sigrid Steiner eröffneten das Landestreffen. Unter den mehreren Hundert Besuchern befanden sich Naturfreunde aus Regensburg, München, Rosenheim, dem Allgäu und weiteren Ortsgruppen, die sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuten. Und dieses bot den Besuchern eine Vielzahl von Aktivitäten. Eine Kletterwand war aufgebaut, an der die Kinder ihren Mut und Geschick beim Klettern ausprobieren konnten. Zudem konnten Secondhand T-Shirts mit neuen Motiven bedruckt werden, um die Nachhaltigkeit und den Gedanken der Wiederverwendung zu fördern.

Gersthofer Naturfreunde tauschen sich mit Kollegen aus

Verschiedene Infostände informierten die Besucher über Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Outdoor-Aktivitäten. Die Naturfreunde nutzten außerdem die Gelegenheit, um sich auszutauschen oder neue Kontakte zu knüpfen. Die Höhepunkte des Landestreffens waren das Mountainbiken im Bikepark sowie die offizielle Einweihung der neuen Boulebahn. Für die Besucher standen einige Leihfahrräder bereit. Die Faustballer demonstrierten ihr Können in einem Demo-Spiel und bei einer Pilates Stunde konnte man sich auch sportlich betätigen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom „Jugge Offbeat“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch