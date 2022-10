Gersthofen

06:00 Uhr

"Bedenklicher Trend": Gersthofen muss die Schulsozialarbeit ausweiten

An der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule soll wegen gestiegener Probleme die Jugendsozialarbeit ausgeweitet werden.

Plus Seit vielen Jahren gibt es Sozialarbeit an den Gersthofer Schulen. Nun wird das Angebot an zwei davon ausgeweitet. Das hat einen durchaus ernsten Grund.

Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der St. Gregor Jugendhilfe unterstützen und beraten seit vielen Jahren an den Gersthofer Schulen Kinder, Jugendliche und Eltern. Außerdem sind sie auch für Präventionsmaßnahmen verantwortlich. Eine Bestandsaufnahme ergab jedoch, dass dieses Angebot mindestens an zwei Schulen ausgeweitet werden muss. Dies wurde im Gersthofer Sozialausschuss deutlich.

