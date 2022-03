Bei den Krippenplätzen in Gersthofen wird's im September eng

Plus Auch im kommenden Schuljahr kann die Stadt Gersthofen jedem Kind einen Kindergartenplatz anbieten. Doch in einem Bereich wird es schwierig werden.

870 Kindergartenplätze hat die Stadt Gersthofen zur Verfügung. Diese Anzahl wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr ausreichen, erklärte Christina Kessel von der Stadtverwaltung im Sozialausschuss. Doch es gibt noch eine Reihe von Unwägbarkeiten. Und in einem Bereich muss bis September noch einiges getan werden.