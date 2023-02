Bei der Kinder-Kol-La macht jetzt ein Mädchen die Ansagen

Livia Lamprecht ist die neue Sitzungspräsidentin der Kinder-Kol-La. Im Fasching ist bei ihr die ganze Familie vom Opa bis zum kleinen Bruder integriert.

Zauberhafte Musik, spektakuläre Turnelemente und pfiffige Witze - die Kinder-Kol-La ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Viele Garden und Vereine aus der Region nehmen teil und machen den Nachmittag zu einem beliebten Event. Doch damit auch all diese unterschiedlichen Elemente reibungslos ineinandergreifen und alles funktioniert, braucht es jemanden, der alles im Blick hat und sicher durchs Programm führen kann. Diese Aufgabe übernimmt der Sitzungspräsident der Kinder-Kol-La. In diesem Fall eine Sitzungspräsidentin, denn Frauenquote ist bei der Kinder-Kol-La kein Fremdwort. Livia Lamprecht übt seit dieser Saison dieses wichtige Amt aus. Wie für sie die erste Aufführung war und wieso ihr das Faschingsherz quasi in die Wiege gelegt worden ist, erzählt sie im Interview.

37 Bilder Kinder-Kol-La begeistert in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle Foto: Thomas Hack und Daniela Ziegler

Livia Lamprecht ist 13 Jahre alt. Neben der Schule beschäftigt sie zurzeit hauptsächlich eine Sache - die Kinder-Kol-La. Es ist ihr erstes Jahr als Sitzungspräsidentin und dementsprechend nervös war sie vor ihrem ersten Auftritt am Wochenende. "Es ist ziemlich aufregend, als Sitzungspräsidentin durch den Nachmittag zu moderieren", gesteht Livia. Aber trotz ihrer Anspannung hat sie kein Lampenfieber gehabt, wie sie erzählt. "Ich stand auch davor mit der Kol-La schon öfter auf der Bühne und hatte bereits etwas Übung."

Livia stand bei der Kinder-Kol-La in Gersthofen schon als Angry Bird auf der Bühne

Ihr erster Kinder-Kol-La Auftritt war schon in ihrem letzten Kindergartenjahr. "Damals habe ich bei einer Tanznummer mitgemacht", erinnert sich die neue Sitzungspräsidentin. Seitdem ist sie der Kinder-Kol-La treu geblieben. Immer wieder stand sie mit Sprechnummern vor dem großen Publikum, zum Beispiel als Angry Bird oder als Computerspielfigur, bis sie dieses Jahr von ihrem Vorgänger Benedikt Hochmut, der aus Altersgründen ausgeschieden ist, dann die Moderation übernahm.

Von ihrem Vorgänger Benedikt Hochmuth bekam Livia Lamprecht die notwendigen Utensilien - unter anderem eine Sitzungsglocke - überreicht. Foto: Thomas Hack Und Daniela Ziegler

Ihre Aufgabe als Sitzungspräsidentin ist es, durch den Nachmittag zu leiten, alle Darsteller vorzustellen und den nächsten Programmpunkt anzukündigen. Das macht sie entweder vom Präsidium aus oder direkt auf der Bühne stehend. Dabei benutzt sie Moderationskarten. Um für Ruhe im Saal zu sorgen, läutet sie mit einer Glocke. Vor allem die Namen aller Mitwirkenden vorzulesen, brachte die ein oder andere Herausforderung mit sich. "Es ist gar nicht so leicht, die Namen richtig auszusprechen", erklärt Livia. Aber sie hat einen Trick: "Ich habe mir neben jeden Namen geschrieben, wie man ihn ausspricht", verrät sie. Den ein oder anderen kleinen Versprecher gab es dann aber doch. So wurde zum Beispiel Prinz Samuel I. der Little Magics zum König Samuel.

Über drei Stunden leitete die junge Schülerin durch das Programm. Zwischendurch wurde es auch anstrengend, denn abgesehen von der allgemeinen Pause ist die Sitzungspräsidentin im Dauereinsatz. Nichtsdestotrotz hatte sie viel Spaß. Welcher Programmpunkt ihr besonders gut gefallen hat, kann Livia gar nicht sagen. "Mir hat alles gut gefallen", versichert sie und ergänzt: "Es war toll, alle Gruppen und Darbietungen ansehen zu können." Eine Lieblingsnummer hatte sie keine, aber die Turner des TSV Gersthofens haben bleibenden Eindruck bei der 13-Jährigen hinterlassen.

Im Fasching ist bei Livia Lamprecht die ganze Familie integriert. Der Name Lamprecht steht in Gersthofen symbolisch für Fasching. Ihr Großvater Klaus Lamprecht ist Ehrenpräsident der Faschingsgesellschaft Lechana und war vor über 50 Jahren Mitgründer der großen Kol-La und sitzt, wie seine Enkelin jetzt, noch häufig im Präsidium. Livias Vater Thomas Lamprecht war der erste Sitzungspräsident der Kinder-Kol-La. Mit seiner Erfahrung unterstützt er seine Tochter hinter der Bühne. Ihre Mutter Lillith Lamprecht ist eine geborene Rheinländerin und schreibt viele Texte für die Sprechgruppen der Kinder-Kol-La. Einer davon handelt von der Familie von Peppa Wutz. Livas Bruder Julian spielt in diesem lustigen Stück Peppa Wutz' kleinen Bruder Schorsch, der sein geliebtes Stofftier verliert und dadurch den ganzen Ausflug durcheinanderbringt.

Beim Gruß der Kinder-Kol-La ist Livia Lamprecht (links) auch bei der großen Kol-La dabei. Foto: Marcus Merk

Livia Lamprecht freut sich schon auf ihren zweiten Auftritt als Sitzungspräsidentin am Sonntag in der ausverkauften Gersthofer Stadthalle und auf die tollen Nummern, die sie zum wiederholten Mal sehen wird. Doch das stört sie nicht. "Es ist immer wieder besonders, die Auftritte anzusehen", findet sie. Livia will auf jeden Fall im Fasching weitermachen und irgendwann vielleicht auch zur großen Kol-La gehen, bei der sie heuer auch beim Gruß der Kinder-Kol-La mitwirkt. Doch noch ist sie vollauf beschäftigt mit ihrer Rolle als Sitzungspräsidentin bei der Kinder-Kol-La.