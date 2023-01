Bei der Kol-La soll kein Platz leer bleiben

Die Proben für die Faschingssitzungen in Gersthofen laufen auf Hochtouren, der Vorverkauf noch etwas schleppend. Wie man an Karten kommt.

Vor einer seit Jahrzehnten nicht mehr da gewesenen Herausforderung stehen die Verantwortlichen der Kol-La in diesem Jahr. Bis zur Premiere der beliebten Faschingssitzungen in der Gersthofer Stadthalle am 3. Februar muss nicht nur ein Programm auf die Beine gestellt, sondern auch noch ein Kontingent an Restkarten unter das närrische Volk gebracht werden. Nachdem man in der Vergangenheit die 4200 Karten für die sieben Sitzungen immer direkt über die Aktiven vertrieben hat und das Kartenteam mit Heidi Fuchs und Doris Zettl schon Wochen vorher "ausverkauft" vermeldet hatte, gibt es zum Re-Start nach der zweijährigen Corona-Zwangspause erstmals wieder Karten im freien Verkauf. Bisher sind vier der sieben Sitzungen ausverkauft. "Das ist eine ganz neue Situation für uns", sagt Kol-La-Vorsitzender Philipp Rogg. " Corona scheint das Verhalten unseres Publikums doch stärker beeinflusst zu haben, als wir gedacht haben." So wurden erstmals Plakate aufgehängt und Zeitungsanzeigen geschaltet. Rogg ist jedoch zuversichtlich, dass durch verschiedene Werbemaßnahmen auch die restlichen Tickets für die beiden Sonntage, 5. und 12. Februar, sowie Donnerstag, 9. Februar, noch verkauft werden und die rund 250 Aktiven nicht vor leeren Rängen auftreten müssen.

Denn unabhängig davon, wie viele Karten abgesetzt wurden, schreitet unter der Regie der neuen Spielleiter Christian Schmerder und Julian Poppe, die Manfred Lamprecht und Herbert Lenz abgelöst haben, die Gestaltung des Programms zügig voran. "Es wird einige Neuerungen geben", verrät Schmerder mit einem Augenzwinkern und meint damit nicht das neue Kol-La-Männchen. Daniel Döll, der dieses Amt in den letzten beiden Jahren vor der Pandemie-Pause ausgeübt hat, ist nämlich inzwischen dem rot-weiß-gestreiften Gewand der Symbolfigur entwachsen. "Aber nicht nur deshalb wird die Eröffnungszeremonie ein bisschen anders aussehen", fügt Poppe mit einem Augenzwinkern hinzu. Neben altbekannten Protagonisten wird es auch neue Gesichter geben, die erstmals auf der Bühne stehen.

Am Sonntag, 8. Januar, erwarten die neuen Spielleiter ihre Aktiven von 13 bis 18 Uhr zu einem Probennachmittag im Lechana-Vereinsheim. "Das ist ein erster Gradmesser, wie die Witze und Pointen ankommen", so Christian Schmerder, "aber auch für alle anderen ist das eine gute Gelegenheit, Einzelheiten bezüglich Maske, Ton und Musik zu klären." Schließlich soll bei der Premiere am Freitag, 3. Februar, alles klappen. Und alle sieben Sitzungen der Kol-La, die unmittelbar vor der Corona-Pause ihr 50-jähriges Jubiläum feiern konnte, ausverkauft sein.

Karten für die Sitzungen am Sonntag, 5. Februar, Donnerstag, 9. Februar, und Sonntag, 12. Februar, zum Preis von 35 Euro gibt es unter KOLLA-INFO@gmx.de oder bei Schreibwaren Nettel, Augsburger Str. 24 in Gersthofen.