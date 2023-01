Beim Bürgerempfang gibt's Wissenswertes über Gersthofen

Hier können die Gersthoferinnen und Gersthofer mit Bürgermeister und Stadtrat ins Gespräch kommen: In der Stadthalle findet der Bürgerempfang statt.

Miteinander ins Gespräch kommen und nützliche Informationen über das Leben in der Stadt erhalten: Bereits zum elften Mal findet der Bürgerempfang in der Stadthalle Gersthofen statt, zu welchem nicht nur Neubürgerinnen und Neubürger, sondern auch alteingesessene Gersthoferinnen und Gersthofer eingeladen sind.

Am Sonntag, 15. Januar, begrüßt Erster Bürgermeister Michael Wörle um 11 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) in feierlichem Rahmen in der Stadthalle Gersthofen zusammen mit Stadtratsmitgliedern und Mitarbeitenden der Verwaltung alle, die gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen und sich näher über ihre Stadt informieren wollen. Bei Getränken und einem kleinen Imbiss präsentieren die Fachbereiche der Stadtverwaltung ihre Angebote und stehen zusammen mit den städtischen Mandatsträgern gerne für Auskünfte und Anregungen zur Verfügung.

Gersthofen bietet Betreuung für die kleinsten Gäste

Für die musikalische Umrahmung ist mit der Trachtenkapelle Hirblingen unter der Leitung von Georg Miller gesorgt. Damit auch Familien mit kleineren Kindern entspannt am Empfang teilnehmen können, bietet die Stadt Gersthofen von 11 bis 13 Uhr eine Betreuung der Kinder an. Erzieherinnen der Stadt Gersthofen sorgen in einem separaten Bereich mit Tisch- und Bewegungsspielen für Ablenkung und Unterhaltung.

Um den Bewohnerinnen und Bewohnern der westlichen Stadtteile die Teilnahme an dieser Veranstaltung zu ermöglichen, können diese auch heuer wieder den kostenfreien Busshuttle nutzen. Der Bus startet um 10.25 Uhr ab Rettenbergen-West und fährt in Edenbergen, Batzenhofen (an der Kirche) und Hirblingen die regulären Linienbushaltestellen an (Ankunft Gersthofen/Rathausplatz circa 10.40 Uhr). Die Rückfahrt erfolgt mit dem normalen Linienbus um 13.28 Uhr ab der Haltestelle Gersthofen/Rathausplatz beim Kulturamt (Ankunft an der Endhaltestelle Rettenbergen um circa 13.44 Uhr). Für die Nutzung dieses Busses ist kein Fahrschein zu entwerten. Weitere Informationen sowie die Abfahrtszeiten an den einzelnen Haltestellen sind bei der Gersthofer Verkehrsgesellschaft (Telefonnummer 0821/2491-481) erhältlich. (AZ)