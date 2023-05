Beim Gersthofer Spendenlauf kann noch mitgelaufen werden

Der Erlös des Spendenlaufes "Gersthofen läuft" kommt in diesem Jahr der Familienstation zugute. Anmeldungen sind noch möglich.

Am Samstag, 20. Mai, wird in Gersthofen wieder für einen guten Zweck gelaufen. Nachdem man im vergangenen Jahr sehr erfolgreich die Kolping-Ukraine-Hilfsaktion unterstützt hatte, waren sich die Organisatoren einig, diesmal für Menschen in Not hier in Gersthofen zu laufen. Der Erlös des Spendenlaufs, der von der Kolpingfamilie, den Gersthofer Party-Freunden, dem Alpenverein und den Naturfreunden Gersthofen unterstützt durch die Stadt Gersthofen organisiert wird, kommt der Familienstation Gersthofen zugute. Daniela Schobel von der Familienstation freut sich riesig über die Unterstützung durch "Gersthofen läuft". "Mit den Spenden ist es uns möglich, eine neue Gruppe für Trennungs- und Scheidungskinder einzurichten. Nach Corona ist der Bedarf hierfür enorm gestiegen.“

Um 13 Uhr gibt Bürgermeister Michael Wörle auf dem Geländer des Alpenvereins und der Naturfreunde den Startschuss ab, um anschließend selbst für die gute Sache mitzulaufen. Läuferteams der veranstaltenden Vereine, der Feuerwehr Gersthofen, dem FFC Augsburg und die Messdiener der Pfarrei Gersthofen unterstützen die Aktion. Mitlaufen kann jeder, der die "gute Sache" unterstützen möchte. Anmeldungen sind über die Homepage www.gersthofen-laeuft.de möglich, aber auch direkt vor Ort am Start.

Spendenlauf in Gersthofen mit After-Run-Party ab 18 Uhr

Zum Lauf wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt, und in einer "Chill-out-Area" können sich die Läufer von den Laufstrapazen erholen. Ab 18 Uhr startet die After-Run-Party mit Livemusik von der Band Leckomio. Die Party endet mit einem Feuerwerk der Firma Sauer.

"Bereits im Vorfeld haben viele Gersthofer Firmen ihre Unterstützung zugesagt", freut sich Cheforganisator Heinz Schaaf, von der Kolpingfamilie, dass schon einige Spenden eingegangen seien. "Sie helfen mit, unsere Stadt noch lebenswerter zu machen."

Die Veranstalter freuen sich auch über Besucher, die sich nicht sportlich betätigen – aber dennoch die Aktion unterstützen möchten.