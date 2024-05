Beim Kirchenkonzert steht die Jungfrau Maria im Mittelpunkt

Ein außergewöhnliches Programm bot Gersthofens Kirchenmusiker Bernhard Biberacher bei seinem jüngsten Konzert: Es drehte sich alles um das „Ave Maria“.

Passend zum Muttertag fand in der Kirche St. Jakobus major Gersthofen ein „Ave Maria“- Konzert statt. Kirchenmusiker Bernhard Biberacher hatte aus dem reichhaltigen Angebot der Musikgeschichte ein illustres Programm von sechzehn „Ave Maria“-Vertonungen zusammengestellt, darunter bekannte Ohrwürmer wie die von Bach-Gounod und Schubert über Mozart (18. Jahrhundert) sowie Saint-Saens, Rheinberger und Cesar Franck (19. Jahrhundert) bis zu Igor Stravinsky (20. Jahrhundert). Vorgetragen wurden die Gesänge von vier Solostimmen: Claudia Zirngibl (Sopran), Elke Scheidle (Mezzo-Sopran), Thomas Bertossi (Tenor) und Bernhard Biberacher (Bass), jeweils begleitet von der Orgel, drei Werke erklangen a Cappella als Quartett. Kurze besinnliche Texte von Pfarrer Markus Dörre stellten alles in einen geistlichen Rahmen. Der zahlreichen Zuhörerschaft bot sich so in dem Kirchenraum ein abwechslungsreiches Klangerlebnis. Es gab reichlichen Beifall und eine Dreingabe. Die erbetenen Spenden fließen dem Orgelbau-Verein für die Erneuerung der Orgel von St. Jakobus zu.