Beim Klauen in Gersthofer Supermarkt erwischt und rabiat geworden

Er wollte in einem Supermarkt mitgenommene Waren nicht zahlen und wurde erwischt. Dann wurde er auch noch rabiat. Doch es ging noch weiter.

Einen versuchten räuberischen Diebstahl aus einem Gersthofer Supermarkt meldet die Polizei: Am Samstag gegen 18 Uhr bezahlte ein erheblich alkoholisierter Mitbürger einige Waren in einem Supermarkt im Gersthofer Süden. Jedoch die vorher in seinem Rucksack verstauten Waren, wie Zigaretten, Alkohol und Süßkram, im Wert von etwa 71 Euro zahlte er nicht, sodass er von zwei Angestellten des Supermarkts darauf angesprochen wurde.

Zu einem Faustschlag ausgeholt

Er wollte sich losreißen und holte zu einem Faustschlag aus, konnte jedoch vom Personal beherzt bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Bei der anschließenden Aufnahme der Anzeige in den Räumlichkeiten der Polizei Gersthofen kam es zu weiteren Widerstands- und Beleidigungshandlungen. Verletzt wurde niemand. (lig)