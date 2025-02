Bekommt Gersthofen zur Kirchweih heuer einen Festumzug?

Die vergangene Kirchweih in Gersthofen war insgesamt ein Erfolg. Tausende feierten ausgelassen im Bierzelt auf dem neuen Festplatz am Gersthofer Stadtrand. Den neuen Festwirten gelang es, das traditionsreiche Volksfest in Gersthofen wiederzubeleben, nachdem es zuletzt umziehen musste. Mit Riesenrad, Weißbierkarussell und einem umstrittenen, übergroßen Totenkopf im Zelt sorgte die Kirchweih für Gesprächsstoff in Gersthofen. Nun zeichnet sich ab, dass es in diesem Jahr einige Änderungen geben könnte.

Bekommt die Kirchweih in Gersthofen wieder ein Riesenrad?

Das geht aus einem aktuellen Antrag der Freien Wähler im Stadtrat hervor. Sie haben einige Punkte zusammengestellt, die im Vorfeld des großen Volksfests abgeklärt werden sollten. Konkret geht es dabei etwa um das Riesenrad, das zuletzt zu einer Art Wahrzeichen des Fests wurde. Oder wie es im Antrag der Freien Wähler heißt: „Das Riesenrad hat sich in der letzten Kirchweih als Eyecatcher etabliert.“ Es ist obendrein auch Teil des offiziellen Logos der Kirchweih. Es zeichnet sich aber ab, dass der bisherige Betreiber des Riesenrads in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht, berichtete Stadträtin Melanie Schappin (Freie Wähler) bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Deshalb sollte sich die Stadtverwaltung frühzeitig um einen anderen Anbieter kümmern, heißt es im Antrag ihrer Fraktion.

Das Riesenrad war ein echter Hingucker auf der vergangenen Kirchweih in Gersthofen. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Daneben geht es um weitere sechs Punkte, die in der Planung zur diesjährigen Kirchweih frühzeitig berücksichtigt werden sollen. Einer der Punkte: die Parkplatzsituation. Die könnte verbessert werden, wenn man im nahegelegenen Gewerbegebiet zusätzliche Parkflächen zur Verfügung stellt, heißt es im Antrag der Freien Wähler. Außerdem solle die Anbindung an den Nahverkehr verbessert und eine Querungshilfe für Fußgänger über die Staatsstraße errichtet werden.

Ein Festumzug für die Gersthofer Kirchweih 2025?

Die größte Veränderung zur vergangenen Kirchweih könnte ein neuer Festumzug sein. Die Stadtverwaltung solle abklären, ob bei den Vereinen dafür Interesse besteht, heißt es im Antrag. Anlass für den Umzug könnte das Jubiläum „75 Jahre Kirchweih Gersthofen“ sein. Einen Umzug zur Kirchweih gab es übrigens auch schon zur Kirchweih 1981. Die damalige feierliche Eröffnung des neuen Festplatzes und der Kirchweih-Auftakt 1981 war „bombastisch“ titelte die örtliche Presse. Über 800 Teilnehmer, überwiegend aus Vereinen, aber auch Gäste und die lokale „Prominenz“ waren zu Fuß und mit Festwagen in 50 Zuggruppen beim Festumzug unterwegs. (mit khwa)