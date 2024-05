Benefizfahrt: 450 Motorräder rollen für Timo aus Gersthofen

Bei einer Benefiztour zugunsten des nach einem Badeunfall querschnittsgelähmten Gersthofers kommen 9.000 Euro zusammen. Der 16-Jährige kämpft sich ins Leben zurück.

Diesen Besuch in seiner Heimatstadt Gersthofen wird Timo so schnell nicht vergessen. Der 16-Jährige, der nach einem Sprung in den Pool im Sommer vergangene Jahres querschnittsgelähmt ist, kam aus dem Staunen kaum mehr heraus, als 450 Motorräder für ihn auf die Reise gingen. Rund acht Minuten dauerte es, bis der Konvoi an ihm vorbei gefahren war. „Das war ein tolles Erlebnis für Timo. Obwohl es ihm nicht gut ging, wollte er unbedingt dabei sein“, berichtet Mutter Sabine Stredak.

„Bikers for Kids“ engagieren sich für soziale Projekte

Die „Bikers for Kids“, eine lose Vereinigung von Motorradfreunden, die sich für soziale Projekte engagieren, hatten diese Benefizfahrt organisiert. Von Gersthofen aus ging es zur Bäldlesschwaige, wo dann der Erlös von 9.000 Euro übergeben werden konnte. „Wir haben durch einen gemeinsamen Bekannten von der Meitinger Wasserwacht, gleichzeitig ein Nachbar der Familie Stredak, von Timos Schicksal gehört und wollten hier der Familie finanziell unter die Arme greifen und zeigen, das sie nicht alleine sind“, erklärt Franz Schmittner. Er hatte das Event mit seiner Partnerin seit November organisiert. „Es wurde in den sozialen Netzwerken kommuniziert, andere Gruppen von Motorradfahrern angeschrieben, Genehmigungen von Landratsamt und der Regierung von Schwaben eingeholt“, so Schmittner. Am Tag der Ausfahrt hatten sich 450 Motorradfahrerinnen und -fahrer und zudem einige Roller, Qudas und Trikes versammelt. Mit am Start auch der erstbehandelnde Notfallsanitäter Dennis Wölfle.

Im Beisein von Timos gesamter Familie übergab Franz Schmittner (hinten links) von "Bikers for Kids" die Spende der Benefizfahrt. Foto: Bikers For Kids

„Wir haben 300 Wurstsemmel geschmiert und 100 Liter Kaffee gekocht“, verrät Schmittners Lebensgefährtin. Als Startgebühr waren zehn Euro veranschlagt, zudem konnte man Armbänder und Flaggen mit der Aufschritt "Bikers for Kids, Bikers for Timo" erwerben. So kamen summa summarum 9.000 Euro zusammen, die an Timo und seine Familie übergeben werden konnte. Für den zwei Jahre jüngeren Bruder gab es Eintrittskarten für das Titania. "Er muss auch auf so viel verzichten", sagt Schmittner.

Timo aus Gersthofen kämpft sich weiter ins Leben zurück

Während sich Timo, dessen Aufenthalt in der Kurklinik bis 16. Mai verlängert wurde, weiter Schritt für Schritt ins Leben zurückkämpft, planen die „Bikers for Kids“ schon die nächste Aktion. Am 22. Juni findet eine Ausfahrt mit Bewohnern des Kinderheim Friedberg zm Fußball-Golf statt.

Apropos Fußball: Auch beim FC Augsburg hat man von Timos Schicksal Kenntnis genommen. „Wir wollen seinen Ehrgeiz belohnen“, lässt Geschäftsführer Michael Ströll durchblicken.

