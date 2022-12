Benefizkonzert in Gersthofen endet mit großem Chor

Nach zweijähriger Pandemiepause füllen Jugendorchester und Stadtkapelle wieder die Stadthalle in Gersthofen.

Alle Konzertbesucher erheben sich von den Sitzen, singen aus voller Brust "O du fröhliche" und schließen so gemeinsam mit allen Musizierenden auf der Bühne das Konzert in der Stadthalle ab. Mit diesem Moment der Freude und Erleichterung, dass gemeinsames Musizieren nach der Pandemie wieder möglich ist, endet das diesjährige Benefizkonzert des Jugendorchesters und der Stadtkapelle Gersthofen.

Das diesjährige Benefizkonzert sollte nicht nur auf Weihnachten einstimmen, sondern auch zugunsten von drei gemeinnützigen Organisationen Geld einspielen. Dies sind der Hilfsfonds der Stadt Gersthofen '"Hilfe in Not", die "Tafel Meitingen" sowie der Förderverein für Palliativpatienten am Uniklinikum Augsburg "Menschen brauchen Menschen".

Die Bläserklasse eröffnete das Konzert in der Gersthofer Stadthalle

Das Jugendorchester unter der musikalischen Leitung von Maximilian Hosemann präsentierte sich am Nachmittag des vierten Advent in seiner gesamten Bandbreite. Im Foyer begrüßte das Jugge-Offbeat die Konzertbesucher musikalisch mit schwungvoll vorgetragenen Weihnachtsklassikern von "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer" bis "White Christmas". Das Konzert in der Stadthalle wurde von der Bläserklasse eröffnet, die mit viel Begeisterung kurze Weihnachtslieder zum Besten gab.

Danach präsentierte das B-Orchester drei weihnachtliche Stücke, die für Blasorchester fantasievoll ausgearbeitet waren und jung wie alt ansprachen. Das A-Orchester gewann dann das Publikum gleich für sich mit einer schwungvollen "Schlittenfahrt in den Alpen" und überließ dann nach dem stark umjubelten Medley "A Happy Merry Christmas" die Bühne der Stadtkapelle.

Stadtkapelle Gersthofen zeigte ihr Repertoire

Im direkten Anschluss zeigte die Stadtkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Kratzer ein breites Repertoire an souverän vorgetragenen Klangfarben. Sie eröffneten ihren Part mit "Festa Paesana", einem Stück, das die Zuhörer ein niederländisches Dorffest hautnah miterleben ließ. Ihm folgte Pachelbels allseits bekannter barocker "Kanon". Nach einem heiter-beschwingten portugiesischen Marsch und einem bewegenden Choral baten sie das Jugendorchester mit auf die Bühne, um gemeinsam die Zugabe vorzutragen.

Gemeindereferent Christian Bauer verlieh dem Konzert eine ganz besondere Atmosphäre und brachte mit seinen besinnlichen Gedanken und seinen heiteren Geschichten die Zuhörer zum Nachdenken wie zum Schmunzeln. (AZ)