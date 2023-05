Berauschender Klassik-Trip durch vergangene Welten

Plus Die Süddeutsche BläserPhilharmonie präsentierte ein fulminantes Konzertspektakel in Gersthofen. Die musikalische Reise ging nach Spanien, Paris und den Orient.

Ein berauschendes altes Maskenfest im unheilvollen Fackelschein, eine spanische Straßenprozession mit Feuerwerk, eine Reise durch die Gefilde von 1001 Nacht – das sind nur einige der fantasievollen Themenkomplexe, die die Süddeutsche BläserPhilharmonie nun auf der Orchesterbühne der Gersthofer Stadthalle in opulenter Weise musikalisch umgesetzt hatte - zur Freude des Publikums.

Ein Fest für das Auge des Klassikliebhabers stellte alleine schon die ungewöhnliche Besetzung des Ensembles dar: Rund 50 bestens ausgebildete Philharmoniker und gleich zwei versierte Dirigenten luden mit vereinter Instrumentalkraft zu einem klanggewaltigen Streifzug durch Zeiten, Welten und die Fantasie der Stadthallenbesucher ein. Spannend war auch die Auswahl der groß angelegten Arrangements, die keineswegs aus der berühmten Ära der „klassischen“ Musik entstammten, sondern nahezu allesamt in der Zeitepoche des 20. Jahrhunderts angesiedelt waren – und damit selbst für erfahrene Konzertliebhaber einiges an Überraschungen bereithalten sollten.