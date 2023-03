Bestohlene Schulbusbegleiterin hat ihre Wertsachen zurückbekommen

Einer Schulbusbegleiterin wird in Gersthofen von Kindern die Handtasche gestohlen. Nun hat sie alle wichtigen Sachen zurückbekommen und bedankt sich.

"Alle meine wichtigen Sachen haben auf dubiosen Wegen wieder zu mir zurückgefunden", schreibt Eva Killermann der Redaktion. Durch die engagierte Hilfe der Schüler, Busfahrer, Kollegen, Lehrerschaft und Eltern sei der Diebstahl schnell wieder in Ordnung gebracht worden. "Ich sage herzlichen Dank an alle. Schön, dass Zusammenhalt und Ehrlichkeit doch noch siegen. Alles ist wieder gut", so die glückliche Schulbusbegleiterin. "Mir ist nur wichtig, dass ich Danke sagen kann, die Sache für mich erledigt ist und es wieder Frieden und Eintracht im Bus gibt." (thia)