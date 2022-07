Betreut Gersthofen Krippenkinder ab nächstem Schuljahr in Containern?

Plus Den Gersthofer Krippenkindern geht im kommenden Schuljahr voraussichtlich der Platz aus. Die Stadt will dem nun noch vor Beginn des Betreuungsjahrs gegensteuern.

Wohin mit den Gersthofer Krippenkindern im Betreuungsjahr 2022/2023? Weil jede Menge Anmeldungen eingegangen sind, muss sich die Stadt dieser Frage so schnell wie möglich stellen. Im Sozialausschuss wurden mögliche Lösungen vorgestellt, wie zusätzlicher Raum für die kleinsten Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden kann. Die Entscheidung darüber fällt ein anderes Gremium. Doch die Zeit drängt.