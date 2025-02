Betrunkener baut Unfall in Gersthofen

Ein 24-Jähriger ist nach einem Unfall in Gersthofen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war er am Sonntag gegen 1 Uhr nachts mit seinem Auto in Gersthofen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er alleinbeteiligt mit seinem Auto von der Straße ab und landete kopfüber in einem Feld, berichtet die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem Alkohol in der Atemluft festgestellt, sodass eine Blutentnahme unerlässlich wurde. Die Schadenssumme dürfte bei etwa 5000 Euro liegen. Der 24-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige und Fahrerlaubnisentzug rechnen. (kinp)

