Betrunkener baut Unfall in Gersthofen und versucht zu flüchten

Mit seinem Fahrrad gerät ein 58-Jähriger ins Schwanken und fällt gegen ein in Gersthofen gerpaktes Auto. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, will der Betrunkene flüchten.

Von einem eher untypischen Fall von Unfallflucht berichtet die Polizei in Gersthofen. Demnach schob am Freitag gegen 23.30 Uhr ein 58-Jähriger sein Fahrrad den Gersthofer Eschenweg entlang. Dann geriet der Mann ins Schwanken und fiel mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto. Nachdem sich der 58-Jährige wieder aufgerappelt hatte, setzte er seinen Weg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro zu kümmern, berichtet die Polizei.

Ein Zeuge, der durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurde, konnte den Mann der inzwischen verständigten Streife zeigen. Der Grund für den Sturz stellte sich bei einem Alkoholtest heraus: Mit 1,36 Promille war der 58-Jährige deutlich alkoholisiert. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. (kinp)