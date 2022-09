Betrunkener Fahrer will vor Verkehrskontrolle flüchten

Einer Verkehrskontrolle ausweichen wollte ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Gersthofen. Und er hatte dafür auch einen Grund.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr führten Kräfte der Polizeiinspektion Gersthofen Verkehrskontrollen in der Gersthofer Bahnhofstraße durch. Hierbei missachtete ein Autolenker das Anhaltesignal und flüchtete in Richtung B17/A8. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug auf der A8, Höhe Zusmarshausen, festgestellt und letztendlich nach kurzer Verfolgung zum Anhalten bewegt werden. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,04 Promille. Seinen Führerschein ist er also erst einmal los. (lig)