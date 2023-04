Betrunkener klaut in Gersthofen Süßigkeiten aus Snackautomaten

Ein 19-Jähriger schmeißt in Gersthofen die Scheibe eines Snackautomaten ein und packt sich die Taschen mit Süßigkeiten voll. Weit kommt er nicht.

Schlimmen Hunger hat offenbar ein Betrunkener in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gersthofen bekommen. Der 19-Jährige warf daher in der Bahnhofstraße kurzerhand die Scheibe eines Snackautomaten ein.

Anschluss packte er sich die Taschen mit Süßigkeiten voll und zog von dannen. Eine Streife der Polizei entdeckte allerdings kurz darauf den jungen Mann in Nähe des Tatorts. Einen Teil seiner Beute hatte der Täter bereits konsumiert. Die übrigen Süßigkeiten im Gesamtwert von 20 Euro nahmen ihm die Beamten wieder ab und händigten sie dem Automatenbetreiber aus. Der Sachschaden an dem Selbstbedienungsgerät beläuft sich laut Polizei auf rund 1500 Euro. (thia)