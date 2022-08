Betrunkener Radfahrer stürzt in Gersthofen mit 2,56 Promille Alkohol

Ein Radfahrer zog sich am Wochenende in Gersthofen eine Platzwunde zu, als er vom Rad stürzte. Die Ursache: eine Menge Alkohol.

Zu einem Radunfall kam es am Samstagnachmittag in Gersthofen. Gegen 15 Uhr stürzte ein Radfahrer in der Donauwörther Straße. Der Polizei zufolge zog sich der Radler eine Platzwunde am Kopf zu.

Der Grund für den Sturz war den Behörden zufolge schnell gefunden. Denn ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Radfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. (mom)