Betrunkener stellt sich nach Unfallflucht in Gersthofen

Ein 46-Jähriger baute am Donnerstag gegen 17.45 einen Auffahrunfall in der Bauernstraße in Gersthofen. Danach unterhielt er sich zunächst mit den anderen Unfallbeteiligten, berichtet die Polizei. Doch dann stieg der Verursacher laut Polizei wieder in sein Auto und fuhr davon - ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Später hatte er offenbar Einsicht und meldete sich nach der Unfallflucht gegen 20 Uhr doch noch bei der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann noch immer 0,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Obendrein hatte er laut Polizei keinen gültigen Führerschein. Nun muss er mit mehreren Anzeigen rechnen (kinp)

