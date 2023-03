Betrunkener verursacht in Gersthofen Unfälle im gestohlenen Auto

Ein 20-Jähriger stiehlt in Gersthofen aus einem Haus zwei Autoschlüssel. Mit einem passenden Wagen braust er davon, doch der erste Unfall lässt nicht lange auf sich warten.

Eine Spur der Verwüstung und enormen Sachschaden hat ein 20-jähriger Autofahrer am Samstag in Gersthofen hinterlassen. Dabei besitzt der junge Mann weder einen Führerschein noch ein eigenes Auto.

Um an ein Fahrzeug zu gelangen, schlich sich der 20-Jährige am Samstag zwischen 22.20 und 22.35 Uhr in ein Haus an der Augsburger Straße. Vorsichtig drückte er dabei die unverschlossene Eingangstür des Einfamilienhauses auf. Im Inneren stahl er dann nicht nur einen Hausschlüssel, sondern nahm auch noch zwei Zündschlüssel mit. Mit einem dieser Fahrzeugschlüssel setzte sich der 20-Jährige dann in das dazu passende Auto und fuhr davon. Doch die erste Karambolage kam schon nach wenigen Metern.

Verkehrszeichen fliegt gegen stehendes Taxi

Kurz nach dem Diebstahl überfuhr der junge Mann mit dem gestohlenen Auto eine Verkehrsinsel an der Augsburger Straße. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen, das durch die Wucht des Aufpralls abgerissen und gegen ein stehendes Taxi geschleudert wurde. Anschließend rammte der noch 20-Jährige noch zwei weitere Fahrzeuge. Daraufhin entschied er sich offenbar, dass es besser sei, den Wagen stehenzulassen.

Der junge Mann stieg aus dem geflohenen Wagen aus und flüchtete zu Fuß. Die Insassen des Taxis nahmen allerdings sofort die Verfolgung auf, holten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen sofort deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten zunächst einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Der 20-Jährige musste sich daher anschließend noch einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten jetzt zahlreiche Anzeigen wegen unterschiedlichster Delikte. Der Gesamtschaden, denn der junge Mann auf seiner wilden Fahrt angerichtet hat, wird auf rund 90.000 Euro geschätzt.