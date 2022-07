Kultusminister übergibt Jahreszeugnisse an der Anna-Pröll-Mittelschule

Diesen Tag werden die Fünftklässler der Anna-Pröll-Mittelschule nicht so schnell vergessen: Sie bekommen am Freitag ihr Zeugnis aus der Hand des Kultusministers.

Zur Freude über den letzten Schultag vor den Sommerferien am kommenden Freitag, 29. Juli, kommt an der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen nun noch eine zusätzliche Aufregung: Für diesen Tag hat sich Kultusminister Michael Piazolo (FW) angekündigt. Damit wird er zu Gast sein an einer der modernsten Mittelschulen in ganz Bayern. Für die Klasse für 5d wird es zudem ein besonderer Tag werden: Sie sollen ihre Jahreszeugnisse direkt aus der Hand des bayerischen Staatsministers bekommen.

Und nicht nur das: Anschließend ist ein Austausch von Schülerinnen und Schülern mit dem Kultusminister in der Aula der Schule vorgesehen, danach dürfen auch die Lehrkräfte ihrem obersten Chef die Meinung sagen - oder ihn auch loben. Gerade in den vergangenen zweieinhalb Jahren stand der Minister oft im Mittelpunkt der Diskussionen, wenn es um die schulischen Auswirkungen der Corona-Pandemie ging. Auch aktuell steht das Thema in den Schulen noch oben auf der Agenda: Eltern- und Lehrerverbände fordern in diesen Wochen klare Vorgaben für den Schulbetrieb in einer erwarteten Corona-Herbstwelle.

Kultusminister Piazolo fährt auch nach Biberbach

Nach dem Besuch der Mittelschule fährt Kultusminister Piazolo weiter nach Biberbach, wo er in der Wallfahrtskirche mit Pfarrer Ulrich Lindl zusammentreffen wird. Am Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt (Landkreis Dillingen an der Donau) wird er abschließend an der Freisprechungsfeier der Gärtner und Gärtnerinnen teilnehmen. Begleitet wird Piazolo auf seiner Fahrt durch Nordschwaben von Landtagsabgeordnetem Johann Häusler (FW), der den Besuch vermittelt hat.

Lesen Sie dazu auch