Blasharmoniker begleiten Gäste in den Sonnenuntergang

Mit Musik in den Sonnenuntergang gehen war der Zweck des ersten "Sundowner-Konzerts" der Gersthofer Blasharmoniker. Doch obwohl es anders kam, war’s trotzdem gut.

An einem gemütlichen Sommerabend bis in den Sonnenuntergang hinein moderner Musik lauschen, in Liegestühlen entspannen und einen guten Tropfen trinken – das war die Idee der Gersthofer Blasharmoniker bei ihrem ersten "Sundowner-Konzert". Leider hat das unbeständige Wetter mit der Aussicht auf Regen und Kälte verhindert, das die Instrumentalisten ihre Musik im Kollerhof unter freiem Himmel aufführen konnten.



Doch mit dem Haus der Musik auf dem Gelände der Anna-Pröll-Mittelschule stand ein Ausweichort zur Verfügung. Beleuchtet mit bunten Strahlern und farbenfrohen Lampions an der Decke und einem kleinen Podest, das ein bisschen das Kollerhof-Dachterrassen-Feeling ins Haus der Musik transportierte, empfingen die Blasharmoniker unter Leitung ihrer Dirigentin Birgit Trinkl das Publikum. Dieses machte es es sich auf Stühlen, in Liegestühlen und an Stehtischen bequem.

Gäste machen es sich im Gersthofer Haus der Musik gemütlich



Bei Knabbereien, Weinen und sommerlichen Getränken ging das Konzept auf: Was als beinahe reines Stuhlkonzert begann, wandelte sich im Lauf des Abends in eine gemütliche Veranstaltung, bei der sich die Menschen während der musikalischen Vorträge unterhielten.



Den Sonnenuntergang gab es dann auch im Haus der Musik, sodass die Blasharmoniker die neu angeschafften Notenpultleuchten nutzen konnten. Ermöglicht wurde dieses neue Veranstaltungskonzept inklusive der Notenpultleuchten, neuer Noten und kleineren Anschaffungen für mehr Gemütlichkeit durch das Förderprogramm IMPULS, das die Amateurmusik im ländlichen und strukturschwachen urbanen Raum unterstützt und gerade nach Corona einen wertvollen Beitrag zur Fortführung der ehrenamtlichen Musikvereinsarbeit geleistet hat. (AZ)

