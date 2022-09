Blauer VW-Touran wird in Gersthofen massiv beschädigt

Der Fahrzeugbesitzer parkt seinen Wagen ordnungsgemäß am Finkenweg in Gersthofen. Als er eine Stunde später zurückkommt, stellt er massive Beschädigungen fest.

Erneut hat es eine Unfallflucht in Gersthofen gegeben. Diesmal wurde am Mittwoch ein am Finkenweg ordnungsgemäß geparkter blauer VW-Touran beschädigt.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen gegen 19 Uhr geparkt. Als er eine Stunde später wieder zurückkam, bemerkte er im Bereich der Fahrertür einen massiven Schaden. Die Tür war mit mehreren tiefen Dellen versehen und die Scheibe zerborsten. Der Unfallverursacher hatte einen Schaden von rund 3000 Euro angerichtet und das Weite gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)