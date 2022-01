Gersthofen

vor 46 Min.

Bleibt ein Nazi-Bürgermeister Gersthofer Ehrenbürger?

Soll die Bürgermeister-Wendler-Straße in Gersthofen umbenannt werden? Ein Vorstoß des Historikers Bernhard Lehmann sieht dies vor.

Plus Mehrere Straßen, die Namen von bekennenden Nationalsozialisten tragen, gibt es in Gersthofen. Ein Historiker will sie umbenennen. Das könnte einen Ehrenbürger seinen Titel kosten.

Von Gerald Lindner

Sie hatten sich mit den Nazis arrangiert oder waren sogar glühende Sympathisanten: Menschen wie Wernher von Braun, Ludwig Hermann oder Georg Wendler finden sich auf Gersthofer Straßennamen. Letzterer wurde sogar zum Ehrenbürger ernannt. Der Historiker Bernhard Lehmann kämpft nun für eine Umbenennung der Straßen. Und Georg Wendler soll der Ehrentitel aberkannt werden. Doch Stadtratsfraktionen können sich für den Vorstoß nicht begeistern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen