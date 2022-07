Gersthofen macht wegen der Energiekrise das Licht aus

Plus Die Verwaltung legt erste Vorschläge vor, wie die Stadt Energie sparen kann. Einer davon: Rathaus und Stadthalle bleiben unbeleuchtet. Weitere Ideen sollen folgen.

Wie lassen sich die davon galoppierenden Kosten für Gas und Strom drosseln? Rechtzeitig vor der im Herbst von vielen Experten befürchteten Gasknappheit will die Stadt Gersthofen ihre Einsparpotenziale ausloten. Deswegen gab es eine Beratung von verschiedenen Fachbereichen im Rathaus. Das Ziel war, konkrete Vorschläge auszuarbeiten, um möglichst wenig teure Energie einkaufen zu müssen. Dabei sind bereits einige Ideen herausgekommen.