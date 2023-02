Gersthofen

vor 22 Min.

Brand mit starker Rauchentwicklung bricht in Industriegebiet aus

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand an der Ludwig-Hermann-Straße ausgerückt.

Artikel anhören Shape

Die Feuerwehr löscht am Mittwochabend einen Brand im Industriegebiet an der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Ein Industriegebäude an der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen ist am Mittwochabend in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 21:30 Uhr alarmiert und rückten aus. Die Feuerwehr war gegen 22:15 Uhr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Brand in Gersthofer Industriegebiet mit starker Rauchentwicklung Über die Warn-App "Nina" des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zudem solle das betroffene Gebiet gemieden werden. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Verletzten, teilt die Polizei mit, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Wie hoch der Schaden ist und was den Brand ausgelöst haben könnte, dazu gibt es bisher noch keine Informationen. (jako)

Themen folgen