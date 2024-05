Gersthofen

17:15 Uhr

Brandursache klar: Defekte Stehlampe löste Feuer in Gersthofen aus

Plus Ein Fehler in einer Lampe führte zum verheerenden Feuer in Gersthofen. Gutachter müssen nun klären, ob der Hersteller der Leuchte für den Schaden verantwortlich gemacht werden kann.

Von Jonathan Lübbers

Noch immer beschäftigt der Brand in Gersthofen die Anwohnerinnen und Anwohner. Knapp zwei Wochen ist es her, dass in einer Wohnung an der Ecke Brucknerstraße/Mendelssohnstraße das Feuer ausbrach. Dunkle Rauchschwaden hüllten die Straßen ein, noch aus weiter Entfernung war der Qualm zu sehen. Inzwischen ist klar, dass eine defekte Stehlampe das Feuer verursachte. Das teilte die Polizei mit. Doch ist es möglich, den Hersteller für den entstandenen Schaden zur Rechenschaft zu ziehen?

Brand in Gersthofen: Schutz vor technischen Defekten meist nicht möglich

Einige Tage lang wurde gerätselt, wodurch das Feuer in Gersthofen ausgebrochen sein konnte. Zunächst wurde vermutet, der Brand könne beim Nachfüllen eines Feuerzeugs ausgelöst worden sein. Diese Vermutung wurde allerdings schnell wieder verworfen. Stattdessen deuteten erste Spuren darauf hin, dass der Brand durch einen Einrichtungsgegenstand verursacht wurde. Inzwischen ist klar, dass es sich bei diesem Einrichtungsgegenstand um eine defekte Stehlampe handelte. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

